江蘇省の宿遷オリンピックスポーツセンターで18日夜に行われた「2026江蘇省都市サッカーリーグ」の宿遷対南京の試合前に、俳優のピーター・ホー（何潤東）が「西楚の覇王」と呼ばれた項羽に扮して登場し、盛り上げた。会場に集まった観客が非常に多かったため、安全性を考慮して、長い戟を持ったピーター・ホーは、馬ではなく、古代の戦車に乗って登場し、グラウンドを一周した。ピーター・ホーは、「僕は項羽を演じていただけだが