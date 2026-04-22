21日から22日にかけて大館市でクマの目撃が相次いでいます。警察が注意するよう呼びかけています。大館警察署の調べによりますと21日午後4時50分ごろ、大館市釈迦内字釈迦内の林にクマ1頭がいるのを、30代の女性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。最も近い民家までは約10メートルで、住宅や学校などがある地域です。一方、22日午前3時40分ごろ大館市根下戸字小館花尻の道路上にクマ1