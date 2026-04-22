中国の習近平国家主席は4月21日午後、北京の人民大会堂で、中国を公式訪問中のモザンビークのチャポ大統領と会談しました。習主席は、「600年余り前、中国明代の航海家・鄭和が船団を率いてモザンビーク沿岸を訪れた。1975年の国交樹立以来、両国は互いに信頼し、支え合い、中国・アフリカ友好と南南協力の模範となってきた。昨年、両国は国交樹立50周年を共同で祝賀した。新たな情勢の下、中国とモザンビークが引き続き友好協力を