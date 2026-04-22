日本で売ってないのがもったいない！2026年3月25日より4月5日までタイで開催された「バンコク国際モーターショー2026」で、ひときわ目を引く日産の4ドアセダンがありました。「アルメーラ」と名付けられた日本未導入モデルですが、その姿は従来の実用セダンのイメージを大きく覆す、想像以上にスポーティなものでした。【画像】超カッコいい！ これが日産の最新“スポーツコンパクト”セダン「アルメーラ」です！ 画像で見る（30