「自信というか、本来の形というか、去年が酷すぎたので、今は大丈夫です」ロッテ・鈴木昭汰、本来の力強いストレートが戻ってきた。特に左打者のアウトコースのストレートが良い。4月17日の楽天戦では、0−0の9回先頭の小深田大翔を2ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた6球目の外角148キロのストレート、0−0の9回一死二塁で黒川史陽を1ボール2ストライクから見逃し三振に仕留めた4球目の外角147キロストレートが良