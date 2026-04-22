サッカーJ2・モンテディオ山形を運営する株式会社モンテディオ山形は21日、相田健太郎社長が新聞記者に対して不適切な発言を行った問題を受け、記者会見を開きました。 【写真を見る】「たたっ殺す」「火をつける」モンテディオ山形・相田社長の不適切発言に関する会見の詳細は記者とのやり取り、エスコンとの今後の関わりは 会見では事実関係の説明と謝罪が行われたほか、相田社長については会社経営の手腕を評価し社長