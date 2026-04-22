4月22日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 県内各地に雲が広がっています。天気は下り坂で、今日は曇りのち雨の予想です。雨が降り始めるのは昼過ぎからと、昨日までの予想より早まってきました。特に早いのは天草地方で、正午過ぎくらいから降り始める見込みです。夕方以降はまとまった雨雲がかかり、本降りとなってきそうです。帰宅の時間帯は雨のとこ