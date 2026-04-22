Mr.Childrenが、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』で披露したパフォーマンス映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。公開期間は5月19日午後6時59分まで。【動画】名曲！Mr.Children『CDTVライブ！ライブ！』から「Tomorrow never knows」パフォーマンス映像今回公開されたのは、3月30日および4月6日に放送された同番組でのパフォーマンス。3月25日のリリースされた最新アルバム『産声』から「産声」「Again」「