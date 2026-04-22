飲酒後に食べたくなる締めのラーメンを絶対に食べない方がいい理由 締めの１杯に飲むべきは〇○ お酒を飲んだあと、ラーメンが食べたくなるという人は多いでしょう。これはアルコールを分解する過程で体内の水分や塩分が多く失われるからです。 しかし、ラーメンは糖質と塩分が大量に含まれている上、すすって食べるため早食いにもなりがちです。 お酒を飲んだあとにラーメンを食べると、肝