《困った時のメニュー選び》糖質制限中に肉定食が食べたい時に選ぶなら！？ 困った時のメニュー選び～定食屋編～ 定食の主食を少なめに、空腹を補うなら単品を追加! 定食屋は主食のご飯を大盛りに変更できるなど、糖質を多く摂取してしまいがちな場所です。外食でも思い切って主食を少なめにして単品で補いましょう。 肉定食なら焼肉(塩