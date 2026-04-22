ドル円理論価格1ドル＝159.04円（前日比+0.40円） 割高ゾーン：159.56より上 現値：159.28 割安ゾーン：158.52より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/21158.63 2026/04/20158.48 2026/04/17158.70 2026/04/16158.63 2026/04/15158.64 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動