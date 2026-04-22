米イラン停戦延長でリスク回避ムード一服原油先物とドルが下落 トランプ米大統領がイラン停戦延長を発表したことに市場は安堵。リスク回避ムードが一服しており、原油先物が下落に転じている。 有事のドル買いも後退、米株先物は上げ幅を拡大している。ドル円は159.20円台に軟化、日経平均はプラスに転じている。 トランプ米大統領はイランとの停戦期限を延長すると発表。新たな期限には言及せず、停戦は事