アメリカのトランプ大統領は仲介国パキスタンからの要請を受けて、イランとの停戦期間を延長すると表明しました。【映像】パキスタン・イスラマバードの様子トランプ大統領はSNSでパキスタンのシャリフ首相とパキスタン軍トップのムニール陸軍元帥から、イランの指導部が統一された提案をまとめるまでの間、イランへの攻撃を見合わせるよう求められたと明らかにしました。この要請に応じる形でトランプ大統領は「イランから