高市総理大臣は21日夜、就任以来初めて公邸に、衆議院の坂本予算委員長らを招き食事会を開催しました。【映像】公邸での初会食にのぞむ高市総理らの様子押山記者「予算委員会の坂本委員長が公邸に入りました…」午後6時半からおよそ2時間行われた会食には、衆議院予算委員会の坂本委員長や自民党の理事らが参加し、政府側からは高市総理のほか木原官房長官や尾粼官房副長官らも出席しました。今月7日に成立した2026年度