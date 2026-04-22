ソニーグループとホンダは、EV＝電気自動車の開発のために共同で設立したソニーホンダモビリティの事業を大幅に縮小すると発表しました。およそ400人の従業員は親会社などに再配置します。【映像】ソニーホンダモビリティ発表会の様子発表によりますと、ソニーホンダモビリティの今後の事業の方向性や、会社のあり方を3社で協議した結果、商品やサービスの市場投入について「既存の枠組みの下では、短中期的に実現可能な手段を