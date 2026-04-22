当時16歳だった実の娘に対する準強姦罪に問われた父親の裁判で、名古屋高裁金沢支部は「量刑を見直す余地はない」と1審の有罪判決を支持し、父親の控訴を退けました。【映像】福山里帆さんのコメント大門広治被告（54）は、当時16歳の娘の福山里帆さん（26）に対し、性的暴行を加えた罪に問われ、去年、1審の富山地裁は大門被告に対し懲役8年の有罪判決を言い渡しました。大門被告は、判決を不服とし控訴しましたが、2審の名