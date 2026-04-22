ロシアと北朝鮮が関係の強化を続けるなか、両国を結ぶ道路橋を繋ぐ「締結式」が開かれました。【映像】道路橋の締結式に関係者らが集まっている様子21日、ロシア沿海地方のハサンと、北朝鮮の羅先の間を流れる豆満江に架かる橋の様子を捉えた映像では、旗の下で開かれた締結式に関係者らが集まっている様子がうかがえます。長さおよそ1キロの橋は6月には完成し、現地メディアは1日300台の車両と数千人の行き来が可能になると