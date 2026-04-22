いわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、小笠原村の村長が赤沢経済産業大臣と面会し、南鳥島での文献調査の実施を受け入れました。【映像】渋谷村長と赤沢経済産業大臣の様子小笠原村渋谷正昭村長「今の大臣からの返事をいただきまして私も文献調査、国からの判断を受け入れるということにしたいと」「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐっては先月、国が主導した初めてのケースとして、経産省が小笠原村に南鳥島で