横浜市のマンションで女性の顔を殴り現金を奪ったなどとして、男2人が逮捕されました。2人は刑務所から仮出所したばかりでした。【映像】連行される梶容疑者の様子梶幸男容疑者（41）と村上賢容疑者（45）は今月、横浜市神奈川区のマンションで、帰宅した住人の女性（28）の顔を殴ってけがをさせたうえ、刃物のようなもので脅して現金などを奪った疑いがもたれています。警察によりますと、2人は女性の部屋にベランダから侵