21日、ニューヨークの国連本部で、公開討論に臨むチリのバチェレ元大統領（共同）【ニューヨーク共同】今年末で任期を終えるグテレス国連事務総長の後任候補4人が所信表明する公開討論が21日、ニューヨークの国連本部で始まった。初日はチリのバチェレ元大統領と国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長が国連改革や主要な懸案についてビジョンを語った。国連は安全保障理事会の常任理事国の対立による機能不全や、米国の