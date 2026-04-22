アメリカのトランプ大統領は21日、イランとの停戦を延長すると表明しました。新たな停戦期限は示さず、アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖は継続するとしています。トランプ大統領は21日、SNSで、仲介国のパキスタンの要請を受け、イランとの2週間の停戦を延長すると発表しました。トランプ氏は「イラン政府が深刻な分裂状態にある」と主張した上で、パキスタンから、イランが統一した提案を提示できるまでの間、イランへの攻撃を