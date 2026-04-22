気象庁は、今年の5月から7月の気温について全国的に高温となる可能性が高いとして、熱中症対策などを早めに始めるよう、呼びかけました。【映像】5〜7月の気温 7割の確率で全国的に高温の見通し今年5月から7月の全国の気温について、気象庁は「70％の確率で高温になる」という見通しを発表しました。太平洋東部から中部の赤道付近で海面水温が高い影響で、フィリピンの東側で積乱雲が発生しやすくなり、その結果、日本付近へ