ａｂｃが寄り付き大口の買い注文に値が付かず、カイ気配で一気に水準を切り上げる異色人気となっている。不動産証券化ビジネスを主軸に空間プロデュースやサイバーセキュリティー事業に傾注している。業績回復に向け多角化に前向きに取り組んでいるが、２１日取引終了後、フィジカルＡＩロボット事業部を新設し、ヒューマノイドロボット領域における研究開発・事業化を本格推進することを発表した。また