きょう東証グロース市場に新規上場したＳＱＵＥＥＺＥは、公開価格と同じ３１１０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前９時６分に公開価格を１４０円（４．５％）上回る３２５０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS