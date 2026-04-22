ブロンコビリーはカイ気配のまま上昇している。同社は２１日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１３．１％増の８２億４１００万円、経常利益は同８７．６％増の１０億３７００万円となった。経常利益の通期計画に対する進捗率は第１四半期ながら３４％に上り、業績の上振れを期待した買いが集まったようだ。ステーキ・ハンバーグ業態の「ブロンコ