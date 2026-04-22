ジェイフロンティアが３日ぶりに反発している。この日朝方、オンライン診療・服薬指導サービス「ＳＯＫＵＹＡＫＵ」の基盤を活用して「自治体向け防災医療ソリューション事業」を独立した事業として正式に開始すると発表しており、好材料視されている。 自治体との包括協定締結・防災訓練参画・有事対応体制の共同構築を３本柱として展開する。なお、同事業に係る取り組みの一環として、内閣官房が推進する国土