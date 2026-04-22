オキサイドは軟調。同社は酸化物単結晶の製造を手掛けるほか、レーザー光源、光計測機器、光デバイス開発などオプトエレクトロニクス分野でニッチな独自技術を有しており、ＡＩデータセンターや防衛・宇宙関連分野での活躍期待からマーケットでも注目度が高まっている。そうしたなか、２１日取引終了後、同社はレーザー微細加工事業の本格展開に向けて、ポーランドに本社を置く