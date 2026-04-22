オービックは大幅反発。２１日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表。売上高は１３５２億９００万円（前の期比１１．５％増）、営業利益は８８８億２３００万円（同１３．３％増）だった。企業のデジタル化を背景に、主力の統合業務ソフトウェア「ＯＢＩＣ７シリーズ」への引き合いが強まった。 続く２７年３月期の売上高は１４８７億円（前期比１０．０％増）、営業利益は９８０億円（同１０．３％増）を計