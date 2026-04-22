ジェイテックコーポレーションが大幅高で３連騰、一時１３％を超える上昇で２３００円台まで値を飛ばした。米国株市場ではＡＩデータセンターのインフラ構築にかかわる半導体関連株に根強い買いが続き、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）はついに１５連騰を記録している。同指数は最高値圏を走っており、東京市場でもリスク許容度の高まった海外投資家などが半導体関連やその周辺株に食指を動