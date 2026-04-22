関西屈指の聖地・高野山への旅が、2026年4月24日（金）から劇的に変わります。南海電鉄は、これまでの観光列車「天空」を大幅に進化させた新観光列車「GRAN 天空（グラン テンクウ）」の運行を、2026年4月24日(金)から開始します。難波駅から高野山の玄関口・極楽橋駅までを直通運行。橋本駅での乗り換えが不要となり、都市の喧騒から高野山の静寂まで、約1時間30分のシームレスな列車旅が実現しました。全席指定のゆったりとした