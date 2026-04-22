◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）現役時代にヤクルトでプレーしたダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督（60）が、今季初対戦となる前ヤクルトのホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）に試合前にエールを送った。現在3試合連続本塁打中で、「2番・一塁」で先発出場予定の背番号5について、「私にはヤクルトスワローズでプレーした素晴らしい思い出があります