IVEのGAEUL（ガウル、23）が、韓国の文化体育観光部（文体部）が主催する「2026本を読む大韓民国」キャンペーンのパートナーに就任した。所属事務所スターシップエンターテインメントが22日までに明らかにした。23日には、世界読書の日を記念して、ソウル市内で開かれる「本を読む大韓民国」式典に出席する。同キャンペーンは、日常における読書文化の普及を目的とするキャンペーン。日常の中で読書の意味と楽しさを見つけ、手軽