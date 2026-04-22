◆園田競馬５日目（４月２２日）《小牧太》１勝を挙げ６４勝。キングスピカ（１１Ｒ）でメイン制覇に挑む。「メンバーは強くなったが、好勝負を見込んでいる」（◎）。アイファーキャップ（９Ｒ）も「チャンス十分」（◎）。ナナン（１２Ｒ）は「大崩れはしない」（○）。ワンダーグァルネリ（８Ｒ）も「上位争いには食い込みたい」（○）。《下原理》１勝を加算して４８勝。スマートフレイヤ（１０Ｒ）に力が入る。「