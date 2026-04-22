【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#36『ビートルズ・フォー・セール』これまでの本質からズレを感じる「大安売り」アルバム『ビートルズ・フォー・セール』（1964年12月4日発売）?◇◇◇■『パーティーはそのままに』脱力作『ビートルズ・フォー・セール』の中でも脱力度の高い4曲（特に後ろ3曲）を一気に。ということなので忙しい方は無理せず飛ばしてもいい曲ばかり。そんな中でこの曲は、一