韓国内の韓米軍事施設や国際空港一帯で戦闘機を無断撮影した容疑などで起訴された10代の中国人らに対し、検察が懲役刑を求刑した。検察は21日、水原（スウォン）地裁刑事12部〔朴建昶（パク・ゴンチャン）部長判事〕の審理で開かれた、中国国籍の高校生2人に対する刑法上の一般利敵などの罪に関する結審公判で、「軍事安全保障を脅かす重大な犯罪行為であり、被告人らが反省していない点を考慮した」として、Aに懲役長期4年・短期3