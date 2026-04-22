横浜港で船積みを待つ自動車＝2025年9月財務省が22日発表した2025年度の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1兆7145億円の赤字となった。貿易赤字は5年連続。トランプ米政権による高関税措置の影響で、米国向け輸出額は前年度比6.6％減だった。輸出総額は4.0％増の113兆2423億円だった。半導体などの電子部品が伸びた。一方、輸入も0.5％増の114兆9568億円に膨らんだ。非鉄金属などの輸