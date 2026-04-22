日本バスケットボール協会は２２日、女子日本代表が出場する女子ワールドカップ（９月４日開幕・ドイツ）の組み合わせ抽選会の結果を発表し、世界ランク１０位の日本は１次リーグＡ組で同６位のスペイン、同１１位の地元ドイツ、同１８位のマリと対戦することが決まった。９月４日にマリ、５日にドイツ、７日にスペインと対戦。組１位が準々決勝に進出、２位、３位準々決勝進出決定戦に回る。日本は４大会連続の出場。前回の