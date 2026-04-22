CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が22日までに自身のインスタグラムを更新。1日警察署長の制服姿を披露した。「中警察署の1日警察署長を務めさせていただきました」と書き出し、制服姿でぬいぐるみを手にしたショットをアップ。「詐欺被害が増加しているということで、闇バイト・特殊詐欺被害防止キャンペーンを行いました。防犯対策をしっかり行って、安全な毎日を過ごしましょう！」と呼びかけた。中村アナの母親は、女