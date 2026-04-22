「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）広島が森下からハーン、中崎とつないで１点差の逃げ切り勝利。連敗を「３」で止めた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は、先発マスクをかぶり僅差リレーを完成させた持丸泰輝捕手（２４）を評価。昨年まで２軍のコーチをしていただけに「苦労の成果が出ている」と“カープＯＢ”としても喜んでいた。◇◇先発マスクをかぶった持丸が最後まで安定したリードをして