城内実成長戦略大臣は22日午前、東京・九段北の靖国神社を参拝した。靖国神社は春の例大祭を開催中で、高市内閣の閣僚で今回参拝したのは初となる。参拝後、城内大臣は記者団に対し「国のために尊い命を捧げられた英霊の御霊に対し尊崇の念を持って感謝の誠を捧げてまいった。あわせて靖国神社に合祀されてない国内外の戦争犠牲者の方々を慰霊する施設である鎮霊社も参拝させていただいた」と述べた。その上で参拝の意義について、