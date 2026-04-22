グラビアアイドルの山田あい（22）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。「4／21発売#週刊SPA！の表紙に山田あいが登場です」「＃週刊SPA！見た！？」とつづり、「LOVE」の文字がデザインされたビキニ水着ショットをアップ。「ビキニで色気爆発は気になりすぎ！」と続け、水色のファーを羽織ったショットなど、曲線美を披露した。ファンやフォロワーからも「ス・テ・キ」「超カワイイ」「