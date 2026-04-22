22日午前9時1分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度3の地震がありました。気象庁によりますと震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されています。この地震で盛岡市で最大震度3を観測しました。県内では横手市と大仙市、美郷町で震度1の揺れを観測しています。この地震による津波の心配はありません。