ジェイミー・ヴァーディー（現イタリア１部クレモネーゼ）や岡崎慎司氏らを擁し、奇跡のプレミアリーグ制覇を成し遂げてから10年。落ちるところまで落ちてしまった。現地４月21日に開催されたイングランド２部リーグ第44節で、23位に沈むレスターは、平河悠を擁する７位のハルとホームで対戦。２−２のドローに終わった。この結果、残り２試合で、残留ラインの21位に位置するブラックバーンとの勝点差は７となり、屈辱の３部