言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、スイーツに欠かせない芳醇な香りのスパイスから、集団で行動する際の様子、そして飲食店で最初に目にするあのリストまで、ジャンルの異なる3つの言葉を用意しました。空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。ひらめきが形になったときの心地よさを味わいましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□