俳優の中尾明慶さんは4月20日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の仲里依紗さんとの結婚記念日ショットを披露しました。【写真】中尾明慶＆仲里依紗の結婚記念日ショット「自分のたからものです」中尾さんは「先日結婚13年でした」とつづり、4枚の写真を投稿。結婚記念日を祝う旅行の様子です。1枚目は仲さんと顔を寄せ合うラブラブショットで中尾さんは笑顔でウインクをしています。2人とも自然体な表情です。続けて「レース婚式