グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋＆美脚”ショットを披露した。「シン・モーターファンフェスタ2026ギャルパラ春祭りに参加させていただきました」と、19日に静岡・富士スピードウェイでのイベントに参加したことを報告。チーム・JLOCのエメラルドグリーンを基調としたセパレートのコスチューム姿の写真をアップし「ステージ、ピットウォ