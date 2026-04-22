タレントの中山秀征（58）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。自身の書がカンヌに出展され、「とんでもない値段」が付いたことが紹介された。【写真】字うまっ！とんでもない値段が付く中山秀征の書番組では「タメになる習い事発表会」をテーマに出演者がトークを展開。中山は習字歴が52年に及ぶという。日本ハムファイターズの新庄剛志監督に、直筆の“気愛”という文字をプ