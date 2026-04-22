米女子ゴルフツアーのメジャー初戦シェブロン選手権は23日にテキサス州のメモリアルパークGCで開幕し、日本勢は15人が出場する。21日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。ディフェンディングチャンピオンの西郷真央（24＝島津製作所）は歴代優勝者とのペアリングで24年大会優勝のネリー・コルダ（27＝米国）、23年大会覇者のリリア・ブ（28＝米国）と同組。初日は午後1時39分（日本時間24日午前3時39分）に10番からスタ