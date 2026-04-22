10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ・共犯者・洋平さんの相方である国京が21日、自身のXを更新。洋平さんの葬儀を報告した。【写真】洋平さんの葬儀に多数参列芸人仲間たちの写真を添えて「昨日洋平の葬儀が終わりました。千葉の館山までたくさんの人が来てくれて、愛されていたことがよくわかりました。来てくれた人ありがとうございました。洋平もみんなに会えて嬉しかったと思います。ただあんだけ芸人いて誰も面白いこと