「年金は少しでも増やしたいから繰り下げたほうがいい」と考える人がいる一方で、「早く受け取って安心したい」と感じる人も少なくありません。実際、家族の中で意見が分かれるケースもあるでしょう。 では、一般的にはどちらを選んでいる人が多いのでしょうか。本記事では、最新データをもとに受給開始時期の傾向と、それぞれの選択のメリット・デメリットを分かりやすく解説します。 繰下げ受給と繰